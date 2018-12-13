أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، ضبط 54 عبوة ناسفة وتدمير مواقع للعتاد ونفق شرق محافظة الأنبار.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - " أن قوة من قيادة عمليات شرق الأنبار ووفق معلومات دقيقة تمكنت من العثور على 3 عبوات ناسفة في منطقة الهيتاويين وقد تم معالجتها من قبل الوحدات المختصة، لافتا إلى أن قوة أخرى عثرت على 3 عبوات ناسفة و4 صواريخ (جهنم) وقذيفة هاون (عيار 60 ملم) في منطقة النعيمية - المطاري.

وأضاف رسول أن القوات الأمنية في القيادة نفذت مهمة في منطقة البو صالح عبارة عن تفجير 48 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش وتدمير نفق، كما تمكنت من تفجير حزام ناسف في منطقة الحديدة ، مبينا أن هذه العملية وفق معلومات دقيقة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال عنصر بتنظيم (داعش) الإرهابي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة - في بيان - إن " قوات من استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت، اليوم، من القبض على متهم ينتمي إلى عصابات "داعش" الإرهابية في الجانب الأيمن من المدينة ويعد من الأهداف الهاربة والملاحقة".