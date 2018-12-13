نيكاراجوا تصعد الضغوط على المنظمات غير الحكومية التي تنتقد رئيسها

نزع البرلمان في نيكاراجوا أمس الأربعاء، الصفة القانونية عن منظمة "هاجاموس ديموقراثيا" غير الحكومية، في إطار تصعيد الحكومة حملتها على الجماعات التي تنتقد رئيس البلاد دانييل اورتيجا.

ويعتزم البرلمان اتخاذ خطوات مماثلة ضد جماعة "سينترو نيكاراجوينز دو ديريكوس هيومانوس" (سي إي إن أي دي اتش) الحقوقية، وهي ضمن الأصوات القوية التي تنتقد اورتيجا.

وقال البرلمان الذي يهيمن عليه حزب "فرينتي ساندينستا" الحاكم، إن منظمة "هاجاموس ديموقراثيا"، خرقت القانون عندما شاركت في احتجاجات ضد الحكومة.

كما اتهمت "سي إي إن أي دي إتش" بعدم الإفصاح عن مواردها المالية للسلطات المعنية، وتوفير أموال من أجل "الإخلال بالنظام العام".

وغردت مديرة إدارة الأمريكتين بمنظمة العفو الدولية، إيريكا جيفارا روساس، على موقع "تويتر" أن (سي إي إن أي دي اتش) "تشكل تهديدا واضحا لاورتيجا ونظامه، اللذين ينتهكان حقوق الإنسان."

وفي إطار متصل، تم نزع الصفة القانونية عن منظمات غير حكومية أخرى.

وتواجه نيكاراجوا التي تقع في أمريكا الوسطى اضطرابات منذ أبريل الماضي، عندما اندلعت احتجاجات ضد إصلاحات خاصة بنظام التأمين الاجتماعي.



وواجهت الحكومة المظاهرات والمعارضة بقبضة قوية، حيث لقي المئات حتفهم، وتم إلقاء القبض على مئات أخرين.