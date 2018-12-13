حريق يدمر الآلاف من أدوات التصويت في الكونغو الديمقراطية قبل أيام من انتخابات الرئاسة

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية أن الآلاف من آلات التصويت دمرت بسبب اندلاع حريق كبير منذ ساعات بالعاصمة كينشاسا، وذلك قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تشهدها البلاد .

وتعهد المسئولون، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بأن هذه الواقعة لن تعطل عملية التصويت خلال الانتخابات المقررة.

بدورها، قالت اللجنة الانتخابية إن الحريق اندلع في وقت مبكر من اليوم الخميس، في مخزن بالعاصمة كينشاسا، كما أشارت إلى أنه من السابق لأوانه إعلان سبب اندلاع الحريق أو حجم الضرر الناجم عنه.

من جانبه، قال كبير مستشاري الرئيس جوزيف كابيلا إن الحريق ذو طبيعة إجرامية ، وأنه تسبب في تدمير حوالي 7000 آلة تصويت ومقصورة اقتراع.

وقال وزير شئون الأمن إن الآلات التي تم حرقها تمثل 10 % من آلات التصويت في العاصمة ، وسيتم استبدالها بسرعة كبيرة ، كما رجح أيضا أن يكون الحريق عملا إجراميا.

وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا قد تعهد بالعمل على ضمان سير الانتخابات الرئاسية - المزمع إجراؤها في 23 ديسمبر الجاري، بسلاسة وفي أجواء سلمية، كما أكد أنه سيغادر منصبه عقب الانتخابات.

ويتنافس 21 مرشحا على منصب الرئاسة خلفا لكابيلا - الذي ظل بالسلطة لمدة 17 عاما - والذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة بحسب الدستور، فيما يملك ثلاثة فقط من المرشحين قاعدة سياسية وهم ممثل الأغلبية التي يقودها الرئيس كابيلا رمزاني شاداري والمرشحان الرئيسيان للمعارضة المنقسمة فيليكس تشيسيكيدي ومارتن فايولو.