روسيا ترد على سلوفاكيا بطرد دبلوماسي في أزمة تجسس

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس طرد دبلوماسي سلوفاكي، ردا على طرد سلوفاكيا دبلوماسيا روسيا على خلفية اتهام بالتجسس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا للصحفيين: "دائما ما تستلزم الأفعال غير الودية إجراءات انتقامية متناسبة".

وقالت زخاروفا إنه كان يتعين على سلوفاكيا إخطار روسيا بشأن تهمة التجسس قبل اتخاذ خطوة الطرد.

وأوضحت المتحدثة في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نأسف لهذه الخطوة غير الودية من سلوفاكيا، وهو ما يعارض تقاليد علاقاتنا الثنائية".

وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني، الأسبوع الماضي أن بلاده طردت دبلوماسيا روسيا قام "بأنشطة تجسسية ضد سلوفاكيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".