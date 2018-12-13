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إسرائيل تطلق منطادا مجهزا بكاميرات مراقبة في أجواء جنوب لبنان

( د ب أ )
نشر فى : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 5:08 م | آخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 5:08 م

أطلقت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس منطاداً مجهزاً بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن " قوات العدو الإسرائيلي أطلقت منطاداً مجهزاً بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية".

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية "قامت برفع كاميرا كبيرة، وأجهزة بواسطة رافعة عملاقة بمحاذاة الجدار الإسمنتي مقابل الطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام، قضاء مرجعيون جنوب لبنان".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه رصد أنفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية" درع الشمال" .

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