9 مليارات دولار مطالبات التأمين بشأن حرائق الغابات في كاليفورنيا

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قال ديف جونز، مفوض إدارة التأمين بولاية كاليفورنيا، أمس الأربعاء، إن حريقي الغابات اللذين ضربا الولاية الشهر الماضي نتج عنهما مطالبات تأمين قياسية وصلت قيمتها أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي.

ونتج معظم الأضرار عن حريق الغابات "كامب فاير" في شمال كاليفورنيا، والذي التهم بلدة "باراديس" وقتل 86 شخصا.

وأتى حريق "ووزلي فاير" على مساحات شاسعة من الأراضي في جنوب كاليفورنيا.

وتابع جونز أن تقرير إدارة التأمين يعكس الخسائر التي أبلغت عنها شركات التأمين، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في الأشهر القادمة مع تزايد المطالبات.

وأضاف جونز "فضلا عن أرقام الخسائر المدرجة في التأمين، فإن هناك الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة من جراء خسائر لا يمكن فهمها".

وتعرض ما يقرب من 000ر20 منزل أو مبنى للتدمير أو الضرر بسبب الحرائق.