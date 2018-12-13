واشنطن تدين هجوم ستراسبورج الإرهابي

الأكثر قراءة
صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال
مرض غامض لـ«ترامب» واغتيال «بوتين».. توقعات «بابا فانجا» في 2019
المتهم باغتصاب محامية الهرم: وضعت لها المخدر في العصير وجاملت بها 3 من أصدقائي
دراسة: القهوة تحمي متناولها من الإصابة بالشلل الرعاش والزهايمر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي)، الهجوم "الإرهابي" الذي شهدته مدينة ستراسبورج بشمال شرق فرنسا، أمس الأول الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.