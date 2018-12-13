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واشنطن تدين هجوم ستراسبورج الإرهابي

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 2:28 ص | آخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 2:28 ص

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي)، الهجوم "الإرهابي" الذي شهدته مدينة ستراسبورج بشمال شرق فرنسا، أمس الأول الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.


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