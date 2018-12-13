وزيرة الشؤون الخارجية الكندية: الصين ربما اعتقلت مواطنا كنديا ثانيا

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، أمس الأربعاء، إن مواطنا كنديا ثانيا ربما اعتقلته السلطات الصينية، في الوقت الذي أكدت فيه أوتاوا اعتقال دبلوماسي كندي فيما يبدو أنه رد على اعتقال المسؤولة التنفيذية بشركة هواوي الصينية مينج وانتشو في وقت سابق.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها فريلاند لصحفيين في أوتاوا.

وأضافت أن المسؤولين الكنديين يعملون لتحديد مكان المواطن الكندي وأنهم أثاروا المسألة مع السلطات الصينية.

وذكرت صحيفة "جلوب آند ميل" أن الكندي المفقود هو مايكل سبافور الذي اشتهر في عامي 2013 و2014 من خلال تنظيم رحلات لاعب كرة السلة الأمريكي دنيس رودمان لكوريا الشمالية.

وكانت السلطات الكندية قد اعتقلت مينج في وقت سابق وأطلقت سراحها بعد ذلك، بعد الاشتباه في أنها تحايلت على العقوبات الأمريكية على إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية لو كانج ، ذكر أمس الأربعاء، إن كندا ستواجه "عواقب خطيرة ويجب أن تصحح أخطاءها وتطلق سراح مينج وانتشو فورا".