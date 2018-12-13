ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار في تركيا إلى 9 قتلى

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار فائق السرعة بالعاصمة التركية أنقرة، إلى 9 قتلى على الأقل وأكثر من 40 مصابا.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الخميس، أن السلطات التركية ترجح اصطدام قطار فائق السرعة بقاطرة ثابتة قبل أن يرتطم بممر علوي للمشاة.

وكان القطار في طريقه من أنقرة إلى مدينة قونية في غرب تركيا، ووقع الحادث في محطة سكة حديد "مارسانديز"

التي تبعد مسافة ثمانية كيلومترات من المحطة الرئيسية لأنقرة.

وهرع عدد كبير من عمال الطوارئ إلى موقع الحادث، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.