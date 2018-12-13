محكمة بجنوب إفريقيا: السجن مدى الحياة على رجلين لاتهامهما بالقتل

أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا حكما بالسجن مدى الحياة على رجلين؛ لاتهامهما بالاحتفاظ بأجزاء وأنسجة بشرية، وذلك على الرغم من أنهما أكلا لحما بشريا.

وقال القاضي بيتر أولسن - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس - إن هذه أفظع جريمة بحق البشر، حيث إن مرتكبي الجريمة اتهما بقتل شابة في الـ24 من العمر وتقطيعها وتمزيقها.

ولم يصدر الحكم ضد المتهمين لأنهما أكلا لحما بشريا، إذ أنه لا يوجد قانون واضح ومباشر ضد أكل لحوم البشر في جنوب أفريقيا، لكن تقطيع وتمزيق جثة بشرية والاحتفاظ بها يعد جريمة.

يشار إلى أن المتهمين هما "نينو مباثا - 33 عاما" وزميله "لونيساني ماغوباني -32 عاما" أما الضحية فهي زانيلي هلاتشوايو، وكانا قد ارتكبا الجريمة العام الماضي، وأثارت الجريمة غضب سكان المنطقة، وكان الكثير منهم يقفون خارج المحكمة بانتظار الحكم على المتهمين؛ محتجين على هذه الجريمة البشعة.