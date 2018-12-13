القبض على 5 أجانب في جزيرة إندونيسية للاشتباه في تهريبهم للمخدرات

أعلنت إدارة الجمارك الإندونيسية، اليوم الخميس، القبض على 5 أجانب في جزيرة بالي للاشتباه في قيامهم بتهريب المخدرات.

ويشار إلى أن المشتبه بهم الخمس من ألمانيا، وبريطانيا، والصين، وماليزيا، ويبرو، وقامت شرطة بالي بعرضهم أمام الصحفيين، وتم اعتقال المشتبه بهم في مداهمات منفصلة منذ 30 نوفمبر الماضي.

وقال رئيس الجمارك ببالي هيماوان اندارجونو، إنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم، وقد تم إلقاء القبض على المواطن الألماني، 56 عاما، الذي قال إنه معالج في الثامن من ديسمبر الجاري بمطار بالي الدولي لدى وصوله من بانكوك.