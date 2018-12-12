البرلمان الأوروبي يمنح جائزة سخاروف لمخرج سينمائي أوكراني سجين

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منح أمس الأربعاء، البرلمان الأوروبي جائزته المرموقة لحقوق الإنسان المعروفة باسم "جائزة سخاروف لحرية الفكر" للمخرج السينمائي الأوكراني السجين أوليج سينتسوف.

وتحدثت ناتاليا كابلان وهى واحدة من أقرب أقارب سينتسوف نيابة عنه ، واصفة إياه بأنه "شخص له هدف ويتمتع بإحساس شديد بالعدالة".

وقرأت كابلان رسالة من سينتسوف ، يصف فيها الجائزة -المعروفة رسميا باسم جائزة ساخاروف لحرية الفكر- بأنها "تكريم يزيد على ما يستحقه" .

وتمت الإشارة رمزا إلى غياب سينتسوف عن حفل توزيع الجوائز بتخصيص مقعد فارغ في وسط الحفل الذي أقيم في مدينة ستراسبورج الفرنسية.