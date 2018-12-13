جولة خارجية لرئيس وزراء كوريا الجنوبية تشمل الجزائر وتونس والمغرب

يعتزم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك-يون، القيام بجولة خارجية خلال الفترة من 16 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، تشمل الجزائر وتونس والمغرب، بحسب ما أوضحه مكتبه اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن المرة هي الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري جنوبي بزيارة منفردة إلى المغرب العربي.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء، الأولى من نوعها إلى الجزائر وتونس، ففي عام 2004 زار رئيس الوزراء آنذاك جونج هونج-وون، المغرب.

ومن المقرر أن يستخدم رئيس الوزراء طائرة رئاسية للقيام بجولته الخارجية، ومن المتوقع أن تركز الجولة على دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تدخل إلى الأسواق المحلية، بحسب "يونهاب".

ومن المقرر أن يتم عقد منتديات أعمال بمشاركة الشركات الخاصة والعامة والمنظمات الاقتصادية من كوريا الجنوبية خلال زيارات رئيس الوزراء إلى الجزائر خلال الفترة بين 16 و18 من ديسمبر، وتونس خلال الفترة بين 18 و20 من ديسمبر، والمغرب خلال الفترة بين 20 و22 من ديسمبر.

وستعقد اجتماعات بمشاركة الجاليات الكورية ورؤساء مكاتب الشركات، وسيناقش رئيس الوزراء مع نظيره الجزائري، أحمد أويحيى، سبل تعزيز علاقة "الشراكة الاستراتيجية" التي توصل إليها البلدان بمناسبة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك نو مو-هيون إلى الجزائر في مارس من عام 2016، ومشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البناء والبنية التحتية في الجزائر.

وخلال لقائه مع نظيره التونسي يوسف الشاهد، سيناقش سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومراجعة مشاريع التعاون التنموي مثل مشروع بناء نظام معلومات الأراضي ومشروع بناء نظام المشتريات الإلكترونية.

وفي زيارته إلى المغرب سيجتمع مع نظيره المغربي، سعد الدين العثماني، حيث سيدعوه إلى دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تشارك في المشاريع الوطنية كبيرة الحجم في المغرب، وسيناقش معه سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والمغرب وإفريقيا.

وكان رئيس الوزراء المغربي قد زار كوريا الجنوبية في مايو الماضي، ملبيا دعوة من رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك-يون.