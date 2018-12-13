الخارجية الفرنسية تعلن سرقة معلومات مسافرين من موقع إلكتروني تابع لها

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، سرقة معلومات خاصة بالمسافرين بالخارج من أحد المواقع الإلكترونية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن المعلومات الشخصية المسجلة على موقع "آريان" الإلكتروني قد سرقت وقد يتم استغلالها دون أضرار كبيرة نظرا لعدم تضمن البيانات على معلومات مالية حساسة أو معلومات تكشف مواقع المسافرين.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه رغم سعي الوزارة لتطمين المواطنين بأن المعلومات المسروقة غير حساسة وأن الموقع آمن للاستخدام إلا أن الحادث يثير تساؤلات حول أمان المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة.

يشار إلى أن الموقع الإلكتروني "آريان" أنشئ في 2010 لتمكين المواطنين الفرنسيين من تلقي تحديثات متعلقة بالأمن عند تواجدهم بالخارج حفاظا على سلامتهم، ولم تتضح على الفور الجهة التي نفذت العملية.