البنك المركزي النرويجي: يحتمل أن نحتاج لرفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في مارس

ذكر البنك المركزي النرويجي، إنه من المحتمل أن يحتاج إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي لديه مرة أخرى في شهر مارس المقبل، كخطوة تالية في تحول تدريجي للابتعاد عن التحفيز النقدي الشديد.

أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن البنك أبقى، اليوم الخميس، على سعر الفائدة على الودائع، بنسبة 0.75%، بعد أن كان قد حقق في سبتمبر أول ارتفاع له منذ سبع سنوات، وكان صناع القرار أشاروا في وقت سابق إلى أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام.

وقال البنك المركزي النرويجي، في بيان له، إن "التوقعات وموازنة المخاطر، تشملان زيادة تدريجية لأسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة".

ويشار إلى أن النرويج، التي تعد أغنى اقتصاد في اسكندنافيا وأكبر مصدر للنفط في غرب أوروبا، ابتعدت عن تسجيل معدلات منخفضة قياسية أسرع من البنوك المركزية في السويد ومنطقة اليورو.

ومن المقرر أن يكشف البنك المركزي الأوروبي عن أحدث قراراته في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يعلن نهاية عمليات شراء السندات.