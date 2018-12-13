العاهل السعودي يطلع على مشروع سياحي يساهم بـ22 مليار ريال للناتج المحلي

شاهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الأربعاء، عرضا مرئيا عن المخطط العام لمشروع "شركة البحر الأحمر للتطوير" الذي سينتهي العمل به عام 2022، لإنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار؛ لجذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي (الدولار الأمريكي يساوي 75ر3 ريال سعودي) إلى الناتج المحلي للمملكة.

ووفقاً للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت :"مع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.

يشار إلى أنه تمَّ إطلاق مشروع البحر الأحمر من قبل الأمير محمد بن سلمان في 31 يوليو 2017.