مُحلل سياسي: الزعيم الكوري الشمالي قد يقدم إطارًا تفاوضيًا جديدًا مع واشنطن في خطاب العام الجديد

أعلن المحلل السياسي في المعهد الكوري للتوحيد الوطني هونج مين اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يقدم بطاقة تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب توقف محادثات نزع السلاح النووي بينهما، وذلك عندما يلقي خطابه بمناسبة بدء العام الجديد.

وأشار هونج - في تصريح أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إلى أن كيم سيستغل خطابه بمناسبة العام الجديد ليقدم مخططا تفصيليا للأولويات والأهداف السياسية لحكومته خلال العام المُقبل .. مُضيفًا أن خطاب كيم القادم سيأتي في ظل توقف المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج على خلفية طلب كوريا الشمالية تخفيف العقوبات، وإصرار الأخرى على تشديد إجراءات نزع السلاح النووي بالكامل من الشمال.

كما أوضح المحلل أن كيم من الممكن أن يقدم إطارًا تفاوضيًا جديدًا مع الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أنه نظرًا لتحفظ بيونج يانج في انتقاد واشنطن في الشهور الأخيرة، فإنه ليس من المتوقع أن يوقف كيم المفاوضات بين البلدين.