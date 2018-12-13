البنتاجون يحذر أنقرة من شن هجوم ضد الأكراد فى سوريا

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حذرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الأربعاء، تركيا من أن أي هجوم قد تشنه ضد حلفائها الأكراد في شمال سوريا سيكون "غير مقبول".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن شون روبرتسون إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أمريكية فيها، هو أمر مقلق للغاية".

وأضاف روبرتسون أن "أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء التحذير الأمريكي بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستنفذ فى غضون أيام عملية جديدة فى سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

وردت وحدات حماية الشعب الكردية على تهديدات إردوغان بالقول إن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأضافت أن "التهديدات تتزامن للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الارهابيين وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى منطقة هجين بدأ إردوغان بتهديد مناطقنا".

وهجين من آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في الشرق السوري قرب الحدود العراقية.

وحققت قوات سوريا الديموقراطية بدعم أمريكي تقدماً داخل هجين، وفق ما قال أحد قيادييها الاسبوع الماضي.

وتشنّ هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر الماضى هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.