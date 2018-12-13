وزيرا خارجية الصين وكولومبيا يتفقان على تطوير العلاقات الثنائية ودعم التعددية

اتفق عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الكولومبي "كارلوس هولمز تروخيلو" على أهمية مواصلة التعاون، وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مع الدعم المشترك للتعددية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرين لاجتماع اللجنة التاسعة للتشاور السياسي بين البلدين الذي عقد في العاصمة (بكين)، اليوم الخميس.

وقال وانغ، "إن الحكومة الجديدة في كولومبيا أظهرت منذ توليها المسؤولية رؤية استراتيجية، وإرادة قوية لمواصلة تطوير العلاقات مع الصين".

وأكد وانغ أهمية مشاركة الجانبين في توسيع وتكثيف التعاون العملي، مع التركيز على تعزيز التنسيق في الشؤون متعددة الأطراف، وإحراز تقدم جديد في العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكولومبي "كارلوس هولمز تروخيلو" إن بلاده ملتزمة بتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وتعزيز التعاون في مجالات كالتجارة والاستثمار.

وأضاف تروخيلو أن بلاده مستعدة للعمل مع الصين لحماية نظام التجارة الحرة حفاظا على مصالح الدول النامية، مشددا على أن كولومبيا تتمسك بقوة بسياسة "صين واحدة"، وتؤيد التعددية.