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القبض على شخصين بحوزتهما 19 كيلوجراما من الميثامفيتامين في فيتنام

فيتنام - د ب أ:
نشر فى : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 3:42 م | آخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 3:42 م

ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على رجلين في مدينة هو تشي منه، وبحوزتهما 19 كيلوجراما، من مادة الميثامفيتامين (ميث).

وذكر موقع "في ان إكسبريس" الإخباري المحلي، اليوم الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على الرجلين، وهما في الثلاثينيات من العمر، أمس الأربعاء، في محطة حافلات "مين دون" بالمدينة.

وكانت الشرطة تعقبت الرجلين من إقليم كوانج تري وسط فيتنام، إلى أكبر مدن البلاد، بعدما اشتبهت السلطات في أنهما متورطان في تهريب المخدرات من دولة لاوس المجاورة.

وكانت المخدرات مخبأة داخل مكبر صوت، وبموجب القانون الفيتنامي، تصل عقوبة حيازة أكثر من 2.5 كيلوجرام من الميثامفيتامين إلى الإعدام.

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