وزارة العدل العراقية تنفي هروب نزلاء من أحد السجون

نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، أنباء هروب نزلاء من أحد السجون، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تشهد أعلى مستويات الضبط وبإشراف مشترك من القوات الأمنية المسؤولة على حماية أسوارها الخارجية.

ودعت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نقل المعلومة، وبالأخص المتعلقة بملف السجون كونها تضر بأمن البلد بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الأخبار من مصدرها الرسمي في الوزارة للابتعاد عن المعلومات الكاذبة والمفبركة.

يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت ليلة أمس، أنباءً عن هروب عدد من السجناء في سجن سوسة بالسلمانية.