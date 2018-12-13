الشرطة الألمانية تسيطر على رجل مسلح كان احتجز امرأتين داخل مكتب شركة

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تمكنت فرقة خاصة تابعة للشرطة الألمانية من اقتحام مبنى في مدينة اشافنبورج بولاية بافاريا، جنوبي البلاد، والسيطرة على رجل مسلح كان قد تحصن داخل مكتب إحدى الشركات بعد احتجازه امرأتين لفترة من الزمن.

وأوضحت الشرطة أن أحد الكلاب البوليسية عض الرجل/60 عاما/ وجرى نقله إلى المستشفى.

كان متحدث باسم الشرطة صرح في وقت سابق، اليوم، بأن الرجل كان موظفا في الشركة في السابق، وأنه تمكن من دخول المكتب وهو يحمل مسدسا.

وغادرت المرأتان مقر الشركة بعدما احتجزهما زميلهما السابق لمدة قاربت الساعتين، قبل أن يتحصن داخل المكتب.

وأجرت مجموعة تفاوض تابعة للشرطة اتصالات مع الرجل، في وقت طوقت فيه قوات خاصة المبنى السكني الذي يقع المكتب في طابقه الأرضي.

وأوضح المتحدث أن الرجل كان ظهر في المكتب الساعة الثامنة صباحا. وفور ظهوره، أخطرت إحدى المرأتين قوات النجدة.

وأفادت شواهد أولية للمحققين بأن الشركة كانت فصلت الرجل، ما أدى إلى حدوث نزاع بين الجانبين.

وأصيبت المرأتان بصدمة، حسبما ذكر المتحدث باسم الشرطة، مضيفا أن خدمة الإسعاف تقوم على رعايتهما.

وأكدت الشرطة أن الحادث ليس له علاقة بالهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في ستراسبورج بفرنسا.

وكانت الشرطة الألمانية امتنعت في البداية عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمهمة الانتشار في موقع الحادث لأسباب تتعلق بالتحقيق.