الرئيس المكسيكي يبحث مع ترامب إنشاء برنامج مشترك للهجرة

قال الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قضية الهجرة.

وأضاف أوبرادور أنهما ناقشا احتمال إنشاء برنامج مشترك للتنمية وتوفير الوظائف في وسط أمريكا والمكسيك، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق، وفقا لوكالة رويترز.

ويقيم آلاف المهاجرين في مراكز إيواء ومخيمات مكتظة في تيخوانا بعد أن سافروا من وسط أمريكا هربا من الفقر والعنف، وربما يضطرون للانتظار لأسابيع أو لشهور ليطلبوا حق اللجوء على الحدود الأمريكية.

وكانت الهجرة غير المشروعة من الموضوعات الرئيسية خلال حملة ترامب الانتخابية وتطرق للقضية مرارا قبل انتخابات التجديد النصفي في السادس من نوفمبرالماضى ونشر 5800 جنديا أمريكيا تقريبا على الحدود.

وكرر ترامب الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإنشاء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك على الرغم من أن المكسيك رفضت أكثر من مرة طلبه بتحمل تكاليف المشروع التي تقدر بمليارات الدولارات.