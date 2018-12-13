اجتماع لمحافظي البنك المركزي الأوروبي وتوقعات بإعادة النظر في سعر الفائدة

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري في ظل توقعات بصدور مؤشرات عن البنك إلى إعادة النظر في خطته لزيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل، نظرا لحالة الغموض التي تحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية في أوروبا.

يتوقع المحللون أن يعلن البنك بعد آخر اجتماع له في العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي بالقرب من صفر%.

ويتوقع المحللون أن يؤكد البنك المضي قدما في خطته لإنهاء برنامج شراء السندات الذي تصل قيمته إلى 2.6 تريليون يورو مايعادل 2.9 تريليون دولار بنهاية الشهر الحالي.

في الوقت نفسه من المتوقع أن يعلن رئيس البنك ماريو دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد اجتماع مجلس المحافظين خفض توقعات البنك للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في ظل مؤشرات على فقدان اقتصاد منطقة العملة الموحدة لقوة الدفع.

علاوة على ذلك يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن البنك سيضطر إلى تغيير وتيرة زيادة الفائدة التي أشار إليها في وقت سابق من العام الحالي، لكي يؤجل أي زيادة في الفائدة منتصف العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل تزايد المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات السياسية في أوروبا وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع من 2.2% سنويا خلال أكتوبر الماضي إلى 2% خلال نوفمبر الماضي نتيجة تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.