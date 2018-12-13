إيطاليا تعين سفيرا جديدا لها في ليبيا خلفا لجوزيبي بيروني

وافق مجلس الوزراء الإيطالي، أمس الأربعاء، على تعيين السفير جوزيبي بوتشينو جريمالدي سفيرا لإيطاليا لدى ليبيا، وذلك خلفا للسفير جوزيبي بيروني الذي سيترأس البعثة الإيطالية لدى طهران.

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية أن الدبلوماسي الجديد سيحل محل السفير بيروني، الذي غادر طرابلس إلى روما في 10 أغسطس الماضي "بسبب وجود مخاطر جسيمة على أمنه الشخصي".

وتعيين السفير الإيطالي الجديد كان متوقعا بعدما أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، مؤخرا، ردا على سؤال في مجلس الشيوخ الإيطالي يوم 29 نوفمبر الماضى، أن الحكومة الإيطالية تريد فى "أسرع" وقت وجود سفير لها فى طرابلس.

وشغل جريمالدي منصب سفير بلاده فى طرابلس فى الفترة من سبتمبر 2011 إلى فبراير 2015، حيث أغلقت روما سفارتها حينها لأسباب أمنية. وكانت إيطاليا قررت عودة السفير الإيطالي السابق جوزيبي بيروني عقب اندلاع مظاهرات غاضبة من تصريحاته لقناة فضائية محلية هناك، حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الأطراف الليبية "تدخلاً" فى الشأن الداخلي.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، أمس، أنه من المرجح أن تستضيف بروكسل، خلال ساعات، على هامش أعمال القمة الأوروبية، لقاءً يجمع قائد الجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، بناء على مبادرة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

كان حفتر أجرى زيارة غير معلنة لروما، الأسبوع الماضي، حيث استقبله كونتي فى مقر الحكومة الإيطالية، الخميس الماضي. وأفاد بيان صدر عن رئاسة الوزراء الايطالية، فى أعقاب اللقاء، بأن المحادثات جاءت "متابعة لمؤتمر باليرمو"، ضمن إطار "دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، لإحلال الاستقرار في ليبيا".