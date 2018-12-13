العفو الدولية: تخريب أراضي الأيزيديين الزراعية في العراق جريمة حرب

اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن ما أقدم عليه تنظيم "داعش" من تدمير وحشي متعمد لأراضي الإيزيديين الزراعية في العراق يرقى إلى "جرائم الحرب".

وقالت المنظمة -في تقرير نشرت مقتطفات منه باللغة العربية على موقعها الإلكتروني، وأوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس- إنه: "في إطار حملتها الوحشية ضد الأقلية الأيزيدية في شمال العراق، ارتكبت الجماعة المسلحة الإرهابية التي تطلق على نفسها اسم داعش، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما قامت بتخريب آبار الري، ودمرت البنى التحتية الزراعية الأخرى".

وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع عشرات الأشخاص، بينت فيها كيف قام تنظيم داعش الإرهابي بالتدمير الوحشي المتعمد للبيئة الريفية في العراق حول جبل سنجار؛ ما أحدث خرابا لمصادر رزق الأيزيديين، والمجتمعات الزراعية الأخرى على المدى البعيد.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرها بعنوان "الأرض الميتة: تدمير داعش المتعمّد للأراضي الزراعية العراقية" بمناسبة مرور عام على إعلان الحكومة العراقية انتصارها العسكري على التنظيم.

ويأتي نشر التقرير غداة الدعوة التي وجهتها من بغداد الحائزة جائزة نوبل للسلام الأيزيدية ناديا مراد للحكومة العراقية إلى بذل مزيد من الجهود؛ لتمكين أفراد الأقلية الأيزيدية من العودة لديارهم في سنجار بمحافظة نينوى.