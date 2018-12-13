محكمة تلزم شركة سكن بالكشف عن بيانات المؤجرين في ميونخ

قضت محكمة اليوم الخميس بأنه يجب على شركة "أير بي إن بي" لتأجير واستئجار أماكن السكن، الكشف عن أسماء وعناوين المستخدمين الذين عرضوا شققهم للإيجار في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، بالمخالفة للقانون الألماني.

وقالت المحكمة في ميونخ إنه يحق لسلطات المدينة الاطلاع على أسماء وعناوين مستخدمي "اير بي ان بي" الذين عرضوا مساكن خاصة للزوار في الفترة بين يناير 2017 إلى يوليو 2018، وهو ما يرقى إلى جريمة، بموجب القانون الألماني.

وأعربت "اير بي ان بي"، ومقرها سان فرانسيسكو، عن أسفها إزاء القرار، وقالت إنها تبحث عن خطوات للطعن عليه.

ولدى ألمانيا بعض أكثر القواعد المُقيِّدة لـ "اير بي ان بي" وغيرها من عمليات تأجير المنازل لفترات قصيرة.