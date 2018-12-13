«جوتيريش» ينضم لمحادثات السلام اليمنية بالسويد

يشارك أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس في اليوم الختامي من محادثات السلام اليمنية التي تستضيفها السويد برعاية الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب الأهلية المدمرة المستمرة منذ 4 أعوام وقادت البلاد إلى حافة المجاعة.

ويشارك وفدان يمثلان الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، في محادثات ببلدة ريمبو شمالي ستوكهولم منذ يوم الخميس الماضي.

ولا تزال هناك خلافات بين الجانبين تتعلق بالتهدئة في مدينة الحديدة الساحلية ورفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

ووفقا لموقع "العربية نت" فإن الغموض لا يزال يكتنف ملف مطار صنعاء، حيث أكد مسؤول حكومي أن هناك مؤشرات على قبول الحوثيين لمقترح فتح المطار للرحلات الداخلية على أن يتم تفتيش الرحلات في مطار عدن، إلا أن مصادر أخرى تتحدث عن اشتراط الحوثيين تولي الأمم المتحدة تفتيش الطائرات في عدن.

ويعد إعادة فتح المطار وانطلاق الرحلات التجارية مطلبا رئيسيا للحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ أواخر عام 2014.

وكان وفدا الجانبين تبادلا أمس الأول الثلاثاء كشوفا بأسماء نحو 16 ألفا من الأسرى والمعتقلين من أجل تبادلهم بحلول 19 يناير القادم.