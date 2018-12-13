12 معلومة عن «إيفلين بيريزين» مخترعة الطابعة الإلكترونية الراحلة

رحلت عن عالمنا مخترعة الطابعة الإلكترونية، إيفلين بيريزين، عن عمر يناهز 93 عاما في 8 من ديسمبر، ولم يعلن عن رحيلها سوى اليوم، ويعد اختراعها بمثابة أول معالج نصوص إلكترونية، روجته شركتها «ريداكترون» عام 1971، وأطلقت على اختراعها اسم «سكرتيرة البيانات»، وطور الاختراع حيث ارتفع عدد مستخدميه من تسعة أشخاص ليصل إلى 500.

بالرغم من إنجازها، قد لا يعرفها البعض، لذا تستعرض «الشروق» أبرز المعلومات عن إيفلين بيريزين، التي اعتبرتها مجلة «بيزنس ويك» واحدة من كبار سيدات الأعمال في الولايات المتحدة عام 1976.

1- ولدت 12 إبريل 1925، في برونكس، ودرست في مدرسة كريسوفر كولومبس الثانوية.

2- بدأت دراستها الجامعية في كلية هنتر في يناير 1941، ودرست الاقتصاد.

3- كانت إيفلين، تهوى دراسة الفيزياء، وبدأ الحرب العالمية الثانية فتحت لها الأبواب والفرصة لدراسة الفيزياء، مع منحة دراسية في جامعة نيويورك، بالإضافة إلى الدروس المجانية خلال سنوات الحرب.

4- عملت أثناء دراستها كمساعد في قسم علم الأمراض الھوائية في قسم البحوث في الشركة الدولية للطباعة (IPI).

5- بعد حصولها على بكالوريوس في الفيزياء عام 1946، بدأت العمل في جامعة نيويورك، وحصلت على زمالة من لجنة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة.

6- في عام 1951 قبلت وظيفة في شركة الكمبيوتر الإلكترونية، وبدأت عملها كرئيس قسم تصميم المنطق.

7- كانت إيفلين، الشخص الوحيد الذي قام بتصميم المنطق لأجهزة الكمبيوتر التي تم تطويرها من قبل ECC.

8- صممت عددا من أجهزة الكمبيوتر التي كانت عامة جدا في البناء ولكنها فردية في تطبيقات محددة، من بينها نظام للجيش الأمريكي لحسابات المدى، وهو نظام للتحكم في توزيع المجلات، كما طورت أول حاسوب مكتبي.

9- في عام 1980، شغلت إيفلين منصب رئيس شركة إدارة الاحتباس الحراري، الشريك العام لمجموعة رأس المال الاستثماري المكرسة لشركات التكنولوجيا المتقدمة في مرحلة مبكرة.

10- حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة أديلفي وجامعة ميتشيجان الشرقية.

11- صممت واحدا من أنظمة حجز الطيران عن طريق الكمبيوتر، واختبرته شركة يونايتد إيرلاينز عام 1962.

12- قامت إيفلين وزوجها الراحل ويلينتز بتمويل منحة Sam و Rose Berezin Endowed الدراسية ، وهي منحة دراسية كاملة تُمنح لطالب جامعي يخطط للدراسة في مجال العلوم أو الهندسة أو الرياضيات.