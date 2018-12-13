أستراليا تشكل لجنة لمكافحة الفساد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد في البلاد، ستحقق مع الشرطة والسياسيين.

وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي في سيدني: "هذا مقترح حقيقي ومعه الموارد والقوة الحقيقيتان".

وجاء ذلك بعد ضغط من جانب حزب العمال وحزب الخضر ونواب مستقلين في البرلمان وحتى من داخل الحكومة لتشكيل لجنة وطنية من شأنها التحقيق مع موظفين فيدراليين وسياسيين في قضايا فساد.

وذكر موريسون أن اللجنة الجديدة سيكون لها قسمان، أحدهما يركز على هيئات تنفيذ القانون والآخر على القطاع العام بما في ذلك الساسة وفريق عملهم.

وأوضح موريسون في بيان أن قسم القطاع العام لن يكشف نتائجه على الملأ، بل ستتم إحالة الأمر إلى القضاء لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.

ومن المقرر أن تواجه حكومة موريسون انتخابات بحلول مايو، بينما لم يتم تحديد موعد لتشكيل اللجنة.