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شركة طيران «واو إير» تعلن تسريح 111 من موظفيها الدائمين في إطار إعادة هيكلتها

ريكيافيك - د ب أ
نشر فى : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 7:57 م | آخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 7:57 م

ذكرت شركة طيران "واو إير"، إنها تقوم حاليا بتبسيط عملياتها من أجل العودة إلى أصولها، باعتبارها "شركة ربحية منخفضة التكاليف للغاية".

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأنه من المقرر أن يتم تسريح أسطول من الطائرات، عدده 11 طائرة من أصل 20، وجميعها من نوع "إيرباص" ذات الممر الواحد.

وتجري الشركة محادثات مع المؤجرين لإرجاع بعض الطائرات، والتي تشمل جميع طائرات ايرباص المؤَجَرة من طراز "إيه 330"، بالاضافة إلى بيع 4 طائرات ايرباص من طراز "إيه 321"، لتحسين السيولة لديها بأكثر من 10 ملايين دولار.

وقد جرى اليوم الخميس تسريح 111 من الموظفين الدائمين في الشركة، كما لن يتم التجديد للمقاولين والموظفين المؤقتين، في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتبقى نحو ألف موظف في الشركة بعد إدخال التغييرات الجديدة.

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