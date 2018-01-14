نوكيا تستهدف الانضمام للشركات الأولى الأكثر مبيعا فى مصر بحلول 2019

معتز عرابى مدير تسويق الشركة: القاهرة الاكثر مبيعا.. ولم نفكر حاليا فى إنشاء مصنع بمصر

تخطط شركة اتش ام دى «نوكيا» لتكون من أول 3 شركات من حيث حجم المبيعات فى السوق المصرية بحلول عام 2019 وفقا لمدير التسويق معتز عرابى.

وطرحت شركة اتش ام دى صاحبة الترخيص الحصرى لعلامة نوكيا لأجهزة الهاتف والأجهزة اللوحية عالميا 6 هواتف ذكية و5 هواتف محمولة فى الربع الثالث من العام الماضى رسميا فى السوق المصرية.

وقال عرابى فى تصريحات خاصة لـ (مال واعمال – الشروق) إن شركته راضية تماما عن حجم المبيعات خلال اول ستة أشهر لها فى ظل المنافسة القوية بالسوق المصرية. وتابع: «القاهرة والاسكندرية والدلتا من أكثر المناطق اقبالا على اجهزتنا فى السوق وتعبر القاهرة هى الاعلى من حيث حجم المبيعات على مستوى الجمهورية».

وأكد عرابى أن شركته منذ انطلاقتها وظهورها فى السوق خطف الأضواء إذ قامت بإعادة إطلاق هاتف نوكيا 3310 بحلة متجددة خلال المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة 2017 وطرح أول مجموعة من هواتفها الذكية مع نظام أندرويد دوليا.

وتابع: «حصدت الشركة على إثر ذلك 20 جائزة مرموقة وتحظى هواتف نوكيا الذكية بانتشار واسع فى جميع أرجاء العالم، مشيرا إلى أن هواتف شركته متوفرة فى 80 دولة كما تتاح الهواتف الذكية فى أكثر من 170 دولة».

وحول رؤيته للسوق المصرية والمنافسة فى ظل دخول العديد من الأنواع الجديدة فى الفترة الاخيرة سواء كانت صينية أو هندية، قال عرابى إن السوق المصرية من الأسواق الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وسوق جاذب للاستثمار، وتابع «نستهدف المنافسة بقوة والوصل إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى بحلول 2019 إذ أن اسم نوكيا معروف جيد فى السوق المصرية».

وأضاف عرابى أن المنافسة تصب دائما فى صالح المستهلك ودخول الشركات الجديدة دليل على قوة السوق وتعطى المستهلك الفرصة لشراء الأفضل من حيث السعر والجودة ونحن كشركة هدفنا تقديم اجهزة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وفيما يتعلق بعملية التوزيع لهواتف نوكيا داخل السوق المصرية، قال عرابى إن شركته رأت أن العمل من خلال شركة راية كموزع حصرى معتمد سيكون أفضل لها إذ أن شركة نوكيا فى السابق كانت من خلال هذا الموزع والذى يمتلك اسما قويا فى عالم التوزيع فى السوق المصرية مشيرا إلى ان شركته فضلت العمل من خلال وعدم تغييره.

وأضاف أن شركة راية تقوم بعملية الصيانة لأجهزة نوكيا من خلال مراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن شركته حريصة على ان ترسل للمستهلك سوفت وير جديد شهريا لتحديث الاجهزة وخاصة بعد توقيع اتفاقية مع شركة جوجل وحول امكانية انشاء مصنع للشركة فى مصر لإنتاج اجهزة نوكيا بالسوق المصرية على غرار شركة سيكو، قال عرابى اننا كشركة مازلنا فى بداية عملنا فى السوق المصرية ونعمل منذ 13 شهرا فقط وتابع: «اعتقد ان هذه الفترة غير كافية للحكم على تواجدانا فى السوق من حيث انشاء المصنع من عدمه حتى الآن حيث يستلزم ذلك حجم مبيعات كبير وايضا قرارا من الشركة الأم «.

وعن اهمية منطقة الشروق الاوسط وافريقيا بالنسبة للشركة، قال عرابى “تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقا رئيسيا لشركة HMD وفى السنة الماضية لمسنا مدى قدرة التكنولوجيا على تغيير حياة الأفراد فى المنطقة ومدى اصرار المصريين على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وحرصنا فى تصميم جميع منتجاتها أن تأتى بمواصفات تلبى احتياجات محبى هواتف نوكيا وتقدم لهم الابتكار والخبرات المتفردة فى الوقت نفسه«.

وقال نحن كشركة متفائلون بشأن المستقبل فى السوق المصرى الواعد وقدرتنا على عرض أحدث التطورات التكنولوجية فى هواتفنا وتجاوز توقعات المصريين باستمرار

وطرحت الشركة مؤخرا الهاتف الذكى Nokia 2 الذى يتمتع بمواصفات تعتز بها هواتف نوكيا، وترتبط هواتف نوكيا فى أذهان الجميع بعمر البطارية الطويل، ولذلك ترتقى الشركة الرائدة بهذا المفهوم إلى مستوى آخر مع إطلاق هاتف ذكى مع بطارية تدوم حتى يومين متتاليين، حيث تمّ تصميم هاتفNokia 2 بحيث أن يعمل لفترات أطول بدون شحن مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.