«ماما» «سمبريرو» «طواجن البحر» جيل جديد من المطاعم من عامر جروب

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اطلقت «عامر جروب» من خلال شركاتها التابعة جيل جديد من المطاعم تحت اسم «ماما» لأشهر الطواجن والأكلات المصرية، «سمبريرو» للأكلات المكسيكية السريعة، «طواجن البحر« فى تطوير لمطاعم حلقة السمك الشهيرة وغيرها.

وقال منصور عامر (رئيس المجموعة) أن هذا الجيل الجديد يأتى كمبادرة من عامر جروب لإسعاد عملائها بعدة مطاعم جديدة بمطابخ مختلفة وبأسعار زمان.

وتعتزم «عامر جروب» افتتاح عدة مطاعم ضمن سلسلة «ماما» خلال العام الجارى.

أما عن «سمبريرو» فهو فاست فوود «وجبات سريعة» مكسيكية، وتم افتتاح اول فرع فى بورتو السخنة، وتعتزم المجموعة الانتشار به فى أماكن عديدة ليكون قريبا من معظم التجمعات الرائدة.

أما عن «طواجن البحر» فهو تطوير لمطاعم حلقة السمك لتواكب الجيل الجديد من مطاعم المجموعة، التى تعكف على تطوير باقى عناصر الجيل الجديد من مطاعمها.

يذكر أن مطاعم عامر جروب كانت أول سلاسل خدمة متكاملة عالمية تدخل مصر بافتتاح تشيليز عام 1994 ثم أضافت مطاعم جديدة مثل «جونى كارينوز» و«استوديو مصر» و«حلقة السمك» و«آلان لونوتر».