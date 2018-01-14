الحكومة تدرس تعديل بعض مواد « البناء الموحد» وتؤجل مناقشته بالنواب

قال الدكتور محمد عبدالغنى، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب لـ«مال واعمال ـ الشروق»، ان مجلس الوزراء طلب من اللجنة تأجيل مناقشة مسودة قانون البناء الموحد، لحين اجراء تعديلات على بعض مواده.

«غير معلوم ماهى المواد التى ترغب الحكومة فى تعديلها»، حسب تصريحات عبدالغنى.

وكان مجلس الوزراء وافق قبل شهرين على مسودة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، واحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، والتى بدورها احالته إلى منظمات الاعمال لابداء ملاحظاتهم على مواد القانون قبل اقراره.

اما عن مسودة القانون التى اقترحها بعض النواب اعضاء لجنة الاسكان، قال عبدالغنى ان اللجنة احالت القانون المقترح لمناقشته إلى لجنة مشتركة من الاسكان والتنمية المحلية، والتشريعية، والخطة والموازنة، ولجنة الزراعة.

وتقدم عبدالغنى مع 64 نائبا باللجنة بمقترح لقانون البناء الموحد تنطلق فلسفته وفقا لما اتفقت عليه مناقشات اعضاء اللجنة، على ضرورة تسهيل عملية التراخيص إلى اقصى حد وتشديد العقوبات على المخالفين، الحاجة إلى تعديل الشروط البنائية فى القرى عن تلك فى الحضر لاستيعاب احتياجات البناء فى الاقاليم، بالاضافة إلى تطوير اتحاد الشاغلين وأعمال الصيانة حفاظا على أمن وسلامة المنشآت.

وتستهدف التعديلات ايضا تقوية الدور الرقابى لجهاز التفتيش الفنى بزيادة عدد أعضائه بما يمكنهم من القيام بدور فعال فى الرقابة على الالتزام بالأسس الهندسية فى تنفيذ المنشآت والتأكد من قيام مقاولين مسجلين بالانشاء ومهندسين نقابين بالإشراف الفعلى وما يستلزمه ذلك من تدريب وتأهيل لهذا الجهاز وتحسين رواتبه وعوائده بما يضمن ذلك.