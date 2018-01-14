«إعمار مصر» توقع عقود مقاولات بقيمة 2 مليار للمرحلة الأولى لمشروع «مارينا» بالساحل الشمالى

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وقعت شركة إعمار مصر للتنمية عقدى مقاولات مع شركتى الإنشاءات العربية «ACC» و«أوراسكوم للإنشاءات» لتنفيذ المرحلة الأولى من أحدث مارينا خاصة لليخوت على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمشروع مراسى بالساحل الشمالى بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن عقدها مع شركة الإنشاءات العربية «ACC» وتبلغ قيمته مليار و200 مليون جنيه يتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الشاليهات والخدمات المحيطة بالمارينا بمسطح إجمالى 92 الف متر وتضم 826 شاليها كامل التشطيب وكذلك خدمات تجارية وترفيهية على مساحة 4500 متر ومن المخطط الانتهاء من الأعمال بها خلال عام 2020.

وتابعت إعمار مصر أن العقد الثانى مع شركة أوراسكوم للإنشاءات تبلغ قيمته 800 مليون جنيه ويشمل تنفيذ حوض المارينا بالكامل، وسيتم بدء تنفيذ الأعمال فورا على أن يتم الإنتهاء وتشغيل المارينا خلال عام 2020 وتتسع المارينا لاستقبال 300 يخت من مصر ومختلف أنحاء العالم، ومجهزه لاستقبال اليخوت ذات الاحجام الكبيره «الميجا» التى تصل أطوالها إلى 60 مترا.

وقال محمد العبار رئيس مجلس ادارة إعمار العقارية ان مشروع المارينا سيضم مجموعة من فنادق إعمار للضيافة العالمية مما سيمثل نقلة هامة فى قدرة الساحل الشمالى لاجتذاب نوعية سياحية هامة من فئة السياحة العالمية الفاخرة طوال أيام السنة.

وستتضمن منطقة المارينا عند الانتهاء منها حوالى 3200 وحدة سكنية و600 غرفة فندقية (خمس وأربع نجوم)، بالإضافة إلى ممشى «رصيف المارينا» على البحر بطول 3000 متر يضم 35 ألف متر مسطح خدمى تجارى ترفيهى ويشمل أكبر الماركات العالمية والمحلات والمطاعم الشهيرة.