مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة صوتية قرب مكتب مرجع ديني

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة البصرة انفجار عبوة صوتية قرب مكتب مرجع ديني، دون أن تسفر عن إصابات.

وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز» اليوم الأحد، إن مجهولين فجروا بعد منتصف الليل عبوة صوتية قرب مكتب مرجع ديني يقع في منطقة الطويسة وسط البصرة، موضحًا أن الانفجار لم يسفر عن إصابات مادية.

وأوضح أن عبوة صوتية ثانية فجرها مجهولون عند منتصف الليل على دار سكنة تقع في حي الحسين ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بسيطة في واجهة الدار.

ويتميز وضع البصرة الأمني بالاستقرار النسبي مع إنها شهدت في غضون الأشهر القليلة الماضية حدوث العديد من النزاعات العشائرية المسلحة وأكثرها حدثت في مناطق تقع شمال المحافظة.