سيناتور أمريكي: حديث «ترامب» عن وسائل الإعلام يسبب ضررًا حقيقيًا

قال السيناتور الجمهوري جيف فليك، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وسائل الإعلام يسبب في ضرر حقيقي.

وأضاف "فليك"، في تصريح نشرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن الاشارة بشكل مفاجئ إلى الصحافة كعدو للشعب أو أنها تنشر أخبارا مزيفة تسبب ضررا حقيقيا.

وانتقد "فليك"، "ترامب"، ولامه بشدة على تصريحاته الأخيرة التي أساء فيها للدول الأفريقية، معتبرًا ذلك يؤثر سلبًا على مكانة أمريكا على الساحة العالمية.

وكثيرًا ما يهاجم ترامب وسائل الإعلام على (تويتر) مضيفًا توقيعه الشهير "أخبار مزيفة" على الموضوعات التي لا تعجبه.

وأشار "فليك" - الذي سيتقاعد بعد انتهاء ولايته الحالية في مجلس الشيوخ - إلى مدى السوء من استخدام ترامب مبدأ ستالين "عدو الشعب" في وصفه للإعلام، وذلك في إشارة إلى زعيم الاتحاد السوفيتي الراحل جوزيف ستالين.

وكان ترامب قد هاجم صحيفة (وول ستريت جورنال) صباح الأحد واصفًا أخبارها بالكاذبة، وذلك في الحوار الذي نشرته وجاء فيه تصريح ترامب بأنه على علاقة جيدة بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونفى "ترامب" ذلك ـ في تغريدة على تويتر ـ موضحًا أنه قال ـ في تصريحه ـ إنه يريد تحسين علاقته بكيم جونج أون، وهذا يختلف تمامًا عما نشر، وأن المحادثات مع الصحفيين تكون مسجلة لحسن الحظ، وأنهم كانوا يعلمون ما قاله وما يعنيه ولكنهم أرادوا صناعة قصة.