شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على أن الجيش الإسرائيلي لن يتهاون في الرد بقوة على حركة حماس الفلسطينية، وذلك في معرض تعليقه على الهجوم الإسرائيلى الأخير على مواقع الحركة فى غزة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن «نتنياهو» قوله: «إن جيش إسرائيل يستهدف البنى التحتية للحماس والمستخدمة لمحاربة إسرائيل»، مضيفا: «"حماس" يجب أن تفهم أننا لن نسمح بهذه الهجمات المستمرة وسنرد بقوة أكبر».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، عن أن طائراته هاجمت أهدافا لحماس في غزة وفي مدينة رفح الجنوبية ليلة أمس السبت.