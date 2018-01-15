وزير قطاع الأعمال الجديد: سأتواصل مع «الشرقاوي» لاستكمال مسيرة الإصلاح

أعرب الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، عن سعادته لحصوله على ثقة القيادة السياسية لتولي منصب وزير قطاع الأعمال.

وقال «بدوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «أون اليوم»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، مساء الأحد، إنه أبلغ باختياره لتولي وزارة قطاع الأعمال منذ عدة أيام، مضيفًا: «التشاور استغرق بعض الوقت؛ لأن مثل هذه الأمور لا تؤخذ بشكل سريع».

وأوضح أن «السبب الرئيسي لقبولي تولي هذا المنصب هو خدمة البلد، والمساهمة في دفع العجلة للأمام، وتحسين الأوضاع»، معربًا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الشعب المصري.

وأعرب عن حرصه على التواصل مع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال السابق؛ للاستماع إلى وجهة نظره فيما تم خلال الفترة الماضية، واستكمال مسيرة الإصلاح.

جدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسة طارئة عقدها، اليوم الأحد، على كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري يشمل تعيين رانيا المشاط وزيرة للسياحة بدلًا من يحيى راشد، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة بدلًا من حلمي النمنم، وأبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية بدلًا من هشام شريف، وخالد محمد علي وزيرًا لقطاع الأعمال بدلًا من أشرف الشرقاوي، بالإضافة إلى تعيين كل من عاصم الجزار نائبًا لوزارة الإسكان، وطارق محمد أمين نائبًا لوزارة الصحة.

وأدى الوزراء ونواب الوزراء الجدد، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.