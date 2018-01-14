معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: ٥٦ مليار جنيه استثمارات المجتمعات العمرانية العام القادم

تنفيذ ١٠٠٪ من موازنة عام ٢٠١٧/٢٠١٨ بقيمة ٣٢ مليار جنيه

٢٦٠ ألف فدان توسعات بالمدن الجديدة خلال عام ٢٠١٧

دراسة تقسيم القاهرة الجديدة إلى ثلاث مدن

طرح ٢٥ ألف وحدة للمرحلة الثالثة لدار مصر و٢٠ ألف وحدة سكن مصر العام الجارى

تسليم ٦ آلاف وحدة من المرحلة الأولى لدار مصر

طرح ٣٥٠٠ وحدة من مشروع مدينتى العام الجارى.. وتخصيص وحدات للمغتربين

طرح المرحلة السادسة من بيت الوطن بعدد ٧٥٠٠ قطعة ارض

١١ ألف فدان وفرتها المجتمعات العمرانية للمستثمرين

اعتماد ٧٥ قرارا وزاريا لـ ٣٢ ألف فدان فى ١٥ مدينة

تخصيص ٢٠ فدانا لإقامة جامعة خاصة فى قنا

تلقى عروض عديدة لتخصيص أراض لإقامة جامعات بالعاشر وبدر وأخميم

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية ضخ استثمارات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018 – 2019، والبالغة 56 مليار جنيه، تبعا لتصريحات المهندس وليد عباس معاون وزير الاسكان.

أضاف عباس فى حوار لـ«مال وأعمال – الشروق» ان موازنة الهيئة للعام المالى 2017 – 2018، والتى تبلغ 32 مليار جنيه، تم استثمارها بالكامل، والبدء فى موازنة العام القادم التى تتضمن البدء فى مدينتى الفش نفى بنى سويف، وملوى بالمنيا بمساحة 8 آلاف فدان لكل مدينة، جار اصدار القرار الجمهورى لكليهما، بجانب استكمال مشروعات المرافق والخدمات ومشروعى ( سكن مصر – دار مصر).

«جار العمل حاليا على 40 مدينة، حيث اجرت الهيئة توسعات للمدن الجديدة بحوالى 260 الف فدان خلال العام الماضى، شملت توسعات مدينة اكتوبر وتقسيمها إلى ثلاث مدن هى اكتوبر، حدائق اكتوبر، اكتوبر الجديدة، بالاضافة إلى توسعات مدينة الشيخ زايد، وتوسعات القاهرة الجديدة» ــ حسب تصريحات عباس.

اضاف ان الهيئة تدرس حاليا امكانية تقسيم مدينة القاهرة الجديدة إلى مدينتين أو اكثر، حسب التقسيم وذلك لوجود طرق اقليمية فاصلة للمناطق عن بعضها.

وتشمل توسعات المدن الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة مساحة 15 ألف فدان الصادر لها قرار وزارى، وتوسعات مدينة طيبة 4050 فدانا، توسعات الشروق مساحة 52 الف فدان، ومدينة 15 مايو الصادر لها قرار جمهورى باضافة 6 آلاف فدان، واخميم الجديدة 1450 فدانا داخل كردون المدينة ولم تكن مخططة، وذلك بغرض اعادة تخطيط ودراسة مناطق الاستصلاح الزراعى ولم تطور لتفادى العشوائية.

اشار عباس إلى دراسات تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية لاضافة توسعات جديدة للمدن القائمة وعددها فى الوقت الحالى 40 مدينة، منها 15 مدينة فى مراحل الانشاء سواء توصيل المرافق او صدر لها قرار.

وبالنسبة للمشروعات السكنية التى تطرحها المجتمعات العمرانية، وامكانية طرح منتج سكنى جديد، قال عباس ان الهيئة لديها ثلاثة منتجات تغطى جميع الشرائح السكنية، الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وسكن مصر لشريحة متوسطى الدخل، ودار مصر بعد التعديلات التى اجريت عليه اصبح يخاطب الشريحة الفوق متوسطة والفاخر، يضاف اليها وحدات مدينتى والرحاب، وبالتالى فان هيئة المجتمعات العمرانية ليست فى حاجة إلى طرح منتجات جديدة.

وحسب تصريحات عباس، تعتزم المجتمعات العمرانية فى العام الجارى، طرح 25 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر، وسبق ان طرحت هيئة امجتمعات العمرانية فى نوفمبر 2014 المرحلة الأولى لمشروع دار مصر بعدد 30 الف وحدة، والمرحلة الثانية فى سبتمبر 2015 بعدد 25 الف وحدة.

كما تعتزم الهيئة طرح 20 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر وسبق ان طرحت 40 الف وحدة من المشروع فى عام 2017، بالاضافة إلى طرح 3500 وحدة ضمن وحدات مشروع مدينتى، جزء منها للمصريين المغتربين.

وباعت المجتمعات العمرانية حتى الآن نحو 5000 وحدة من حصتها فى مشروعى الرحاب ومدينتى، حسب تصريحات عباس، مضيفا ان وحدات الرحاب سيتم طرحها العام القادم، بينما قامت بتسليم 6 الاف وحدة من المرحلة الأولى لمشروع دار مصر، والمتوقع تسليم باقى وحدات المرحلة الأولى فى العام الجارى.

اما عن خطة الهيئة فى طرح اراض جديدة خلال العام الجارى سواء للافراد او المستثمرين، قال عباس «تدرس الهيئة حاليا الاراضى المتاحة لطرحها على الافراد والتى لن تقل عن عدد الاراضى التى طرحتها فى العام الماضى وهى 65 الف قطعة لجميع الشرائح، والمتوقع ان تزيد عددها العام الجارى مع دخول مدن جديدة مثل اكتوبر، كما تخطط الهيئة لطرح 7500 قطعة ارض ضمن مشروع بيت الوطن – المرحلة السادسة – حيث سبق وطرحت العام الماضى 7 آلاف قطعة، وسلمت المرحلة الأولى بالكامل وجار تسليم المرحلتى الثانية والثالثة.

وبالنسبة لاراضى المستثمرين، قال عباس «جار تجهيز اراضى للاستخدام العمرانى والخدمى والشراكة، لطرحها فى العام الجارى».

وطرحت المجتمعات العمرانية فى العام الماضى 230 قطعة ارض للنشاط الخدمى تقدم لها 834 عرضا، ويجرى حاليا دراسة المناطق المميزة لطرح اراض خدمية بعدد لا يقل عن الطرح الاخير، بغرض تنمية جميع المناطق والمدن الجديدة.

اما مشروعات الشراكة، فقد طرحت الهيئة 13 قطعة ارض تقدم لها 36 عرضا جار الفتح الفنى للعروض المتقدمة، وبعدها التقييم المالى والذى ينقسم إلى شقين، المدى الزمنى للتنفيذ ونسبة المشاركة، وفى كلتا الحالتين ان يكون السعر اعلى من السعر المحدد من الهيئة وفى حالة حدوث تشابه بين العروض المتنافسة سيتم اجراء قرعة او توفير قطعة بديلة للمستثمر، تبعا لتصريحات عباس، قائلا «خلال شهر او اقل من شهرين سيتم الرد على العروض المتقدمة».

وقال عباس ان الهيئة لم تتلق اية عروض على قطعة الأرض 2800 فدان جنوب مارينا، نظرا لكبر مساحتها واحتياجها لرأسمال ضخم، رغم ان طرحها جاء بناء على رغبة عدد من المطورين، وتدرس الهيئة اما اعادة طرحها مرة اخرى، او تجزئتها إلى قطع ذات مساحات اقل واعادة طرحها على المطورين.

ويبلغ اجمالى مساحة اراضى الشراكة التى طرحتها الهيئة 6573 فدانا، بواقع 6 قطع فى مدينة القاهرة الجديدة، وقطعة بالسادس من اكتوبر، وخمس قطع بالشيخ زايد وتوسعاتها، بالاضافة إلى مشروع جنوب مارينا مساحة 2800 فدان.

أضاف عباس ان المجتمعات العمرانية على وشك الاعلان عن الشركات الفائزة بقطع الاراضى التى طرحتها بنظام السعر المعلن، اما اراضى المظاريف المغلقة مازالت تحت الدراسة.

وطرحت المجتمعات العمرانية 14 قطعة ارض استثمارية بنظام المظاريف المغلقة، بواقع ثلاث قطع بالسادس من اكتوبر، واربع قطع بالشيخ زايد وامتدادها، وقطعة بالعبور، وقطعة بالشروق، وقطعتان باسوان الجديدة، وقطعتان بدمياط الجديدة، بينما طرحت 59 قطعة ارض بنظام السعر المعلن، بمساحات من 4: 403 أفدنة.

وقال عباس ان هيئة المجتمعات العمرانية وفرت العام الماضى نحو 11 الف فدان ما بين سعر معلن او مظاريف مغلقة او شراكة، كما اعتمدت نحو 75 قرارا وزاريا لحوالى 32 الف فدان فى 15 مدينة، من شأنها توفير 200 الف فرصة عمل مباشرة، بخلاف الفرص الغير مباشرة، ابرزها لشركات مبانى، الشرقيون القاهرة الجديدة، مصر المحروسة، البدر الشيخ زايد، المعادى للتنمية، الشروق، جامعة بنى سويف، الفرسان بالمنيا، ايجى جاب، سوديك مساحة 30 فدان باكتوبر، الجامعة البريطانية مساحة 16 فدانا بالشروق، نادى رويال الرياضى، نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة، جامعة ممفيس بالقاهرة الجديدة، جامعة القاهرة، جامعة الزقازيق بالعاشر من رمضان، ماونتن فيو اكتوبر، المشروع التجارى لشركة زايد ايدج، تعاونيات البناء بالعاشر من رمضان، الدولية للاستثمار العقارى، نادى الرحاب، تعاونيات البناء بالمنيا، منطقة 12 بمدينتى، شركة عربية مشروع مدينة الشمس باكتوبر، امتداد جامعة مصر باكتوبر، البستان هايبر باسيوط، جامعة اسيوط باسيوط.

وقال عباس ان الهيئة تقوم بتخصيص اراض فى المدن التى لا تشهد اقبالا، وخاصة فى الصعيد، حيث وافق مجلس ادارة الهيئة مؤخرا على تخصيص 20 فدانا فى قنا لاقامة جامعة خاصة لصالح شركة الماسة، بجانب تخصيص 2000 متر بمدينة السادات لاقامة قاعة افراح ومناسبات، وتخصيص 3500 متر مربع فى قنا لاقامة مدرسة، وتخصيص 14 الف متر مربع بالسادات لاقامة مدرسة فيوتشر، 12 الف متر بسوهاج لاقامة مدرسة دولية.

اوضح عباس ان تخصيص الاراضى يتم فى ضوء الملاءة المالية للشركة ودراسة الجدوى بحيث يتم التخصيص عن طريق مجلس ادارة الهيئة، مشيرا إلى تلقى الهيئة عدة عروض لاقامة جامعات فى العاشر من رمضان وبدر، اخميم، وبعض مدن الصعيد.