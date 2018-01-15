فرنسا تعرض قصر مقتل ريتشارد قلب الأسد للبيع

يعرض القصر الفرنسى، الذى قتل فيه الملك الإنجليزى ريتشارد الأول الملقب بقلب الأسد، للبيع مقابل مليون يورو.

وذكر موقع «ذا لوكال» الإخبارى الأوروبى أن القصر عرض على أكثر المواقع الإلكترونية للإعلانات المبوبة شهرة فى فرنسا والذى غالبا ما يهتم بعرض مقتنيات بسيطة مثل تأجير شقة أو ما شابه ولكنه يعرض هذه المرة بندا أكثر غرابة وهو قلعة «شالوــ شابرول» التى لديها تاريخ غنى.

وبالنسبة للمشترى سعيد الحظ، فإن القلعة الواقعة فى منطقة ليموزان بجنوب وسط فرنسا، تشمل 15 غرفة وزنزانة، فضلا عن ماضٍ مظلم، وكانت القلعة تملكها من قبل العديد من الأسر الفرنسية العريقة، ولكن المكان الذى قتل فيه ملك بريطانيا ريتشارد الأول يعد سيئ السمعة.

وأشار الموقع إلى أن ريتشارد قلب الأسد كان قد وصل فى 24 مارس 1199 وبصحبته قواته إلى القلعة بحجة البحث عن كنز غامض مخفى هناك بين القرنين الثانى والرابع قبل الميلاد، وكانت هذه القصة المختلقة ذريعة فقط للغزو ولكنه تعرض لضربة قوس ولفظ أنفاسه الأخيرة فى 6 إبريل عام 1199.