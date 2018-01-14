«آى بى إم» توقع اتفاقية خدمات حوسبة سحابية شركة طيران بقيمة 85 مليون دولار

أعلنت شركة «آى بى إم» عن توقيع اتفاقية خدمات مدارة لمدة 10 سنوات وبقيمة ما يعادل 85 مليون دولار أمريكى مع احدى شركات الطيران العربية، وسوف تتيح الاتفاقية لـلشركة تركيز جهودها على المبادرات الاستراتيجية المهمة، بينما تتولى «آى بى إم» إدارة بنيتها التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بصورة يومية.

وبموجب هذه الاتفاقية، التى تم توقيعها فى الربع الثالث من عام 2017، تتولى «آى بى إم» إدارة وتطوير البنية التحتية الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات التى يتم من خلالها تشغيل عمليات شركة «طيران الإمارات» المهمة على الصعيد العالمى. ويتيح ذلك للشركة الاستفادة من أداء تطبيقات الأعمال المتطورة، وبيئة قابلة للتطوير تتسم بالمرونة والسلاسة، مع تحقيق وفورات تشغيلية مجزية.

وقال عمرو رفعت، مدير عام شركة «آى بى إم» فى الشرق الأوسط وباكستان: «بموجب هذه الاتفاقية، سنقوم بتزويد الشركة بخدمات قابلة للتطوير تتسم بالمرونة والسلاسة، فضلا عن تحقيق وفورات تشغيلية. ومع اتساع نطاق عملياتها عالميا، سنعمل جاهدين من خلال ما نمتلكه من خبرة بأن تكون عمليات تكنولوجيا المعلومات لـلشركة مبسطة ومتوافرة لموظفيها فى أى مكان وزمان».