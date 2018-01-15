نجل «عبد الناصر» يكشف تفاصيل الاحتفال بالذكرى المئة لميلاد والده

أعلن عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تفاصيل احتفال الأسرة بالذكرى المئة لميلاد «عبد الناصر».

وقال «عبد الناصر»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، إن الأسرة ستذهب غدًا الاثنين في الصباح الباكر لزيارة ضريح والده، متابعًا أنه بعد ذلك تتوجه الأسرة إلى دار الأوبرا المصرية لحضور احتفالية تبدأ الساعة 12.5 ظهرًا.

وأكمل أن هناك ندوة ستقُام صباح الثلاثاء المقبل؛ احتفالًا بميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مضيفًا: «هناك مبادرة من دار الأوبرا، وهذه لافتة جميلة من الدكتور إيناس عبد الدايم رئيسة الدار، حيث إنها ستقيم أمسية فنية، يعزف أوركسترا خلالها كل أغاني ثورة 52».

وتحل غدًا الاثنين الموافق 15 يناير، الذكرى المئة لميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.