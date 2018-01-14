إسرائيل تعلن استكمال تدمير نفق تابع لـ«حماس»

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، استكمال تدمير نفق تابع لحركة حماس يبدأ من قطاع غزة ويخترق أراضي إسرائيل ومصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن: «النفق الإرهابي يرتبط مباشرة بحركة حماس الإرهابية، واجتاز الجدار الأمني تحت المعبر بالقرب من أنبوب الغاز واستمر حتى الأراضي المصرية، كما يمر تحت المنطقة المنزوعة بين مصر وغزة».

وأوضح الجيش أن النفق يمتد بطول 1.5 كليو متر ويمتد لـ180 مترا داخل إسرائيل أسفل معبر كرم أبو سالم.

وقال المتحدث، إن الفضل في اكتشاف النفق يعود إلى آلية العمل الفريدة من نوعها التي يستعين بها الجيش لاكتشاف الأنفاق، والتي أثمرت عن إحباط 3 أنفاق إرهابية خلال أسابيع، بحسب قوله.

وذكرت السلطة الفلسطينية، أن إسرائيل أبلغتها بإغلاق المعبر التجاري المذكور، وهو الوحيد مع قطاع غزة لـ«اعتبارات أمنية»، حتى إشعار آخر.

وحمل الجيش حركة «حماس» المسؤولية عن إغلاق المعبر، وقال المتحدث إن: «حماس تتحمل مسؤولية تداعيات الإغلاق بسبب اختيارها مرة تلو الأخرى المساس برفاهية سكان القطاع».