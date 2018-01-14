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المرصد السوري: قوات الجيش تسيطر على 115 بلدة وقرية بريف حلب الجنوبي

لندن- أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 يناير 2018 - 10:23 ص | آخر تحديث : الأحد 14 يناير 2018 - 10:23 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على 115 بلدة وقرية في ريف حلب الجنوبي، وذلك بعد تحقيق تقدم واسع على حساب هيئة تحرير الشام «النصرة سابقا».

وأشار المرصد، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على نحو 115 بلدة وقرية، وذلك بعد الانسحاب التدريجي لجبهة النصرة وهيئتها من المنطقة، مضيفًا أن تقدم قوات النظام السريع في ريف حلب الجنوبي باتجاه ريف إدلب الشرقي ومطار أبو الضهور، قلص المسافة المتبقية بين التقاء قواته إلى نحو 6 كيلو متر.


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