انفجار جديد في ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة قبالة سواحل الصين

أفاد تقرير إيراني بوقوع انفجار آخر صباح اليوم الأحد، في ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة قبالة السواحل الشرقية للصين.

وكان فريق من القوات الخاصة بالجيش الإيراني، قد وصل في وقت سابق صباح اليوم إلى مكان الحادث في طريقه إلى الناقلة المنكوبة «سانتشي» بواسطة سفينة إطفاء صينية.

وحالت الأحوال الجوية دون وصول فريق القوات الخاصة الإيراني في الأيام الماضية بسبب سرعة الرياح التي بلغت 60 كلم بالساعة، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث أمواج عاتية.

وكانت الناقلة «سانتشي»، المملوكة لشركة ناقلات النفط الإيرانية والمسجلة في بنما، قد اصطدمت مع سفينة الشحن الصينية «سي إف كريستال» على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنغهاي في 6 يناير الجاري، وفُقد على إثر ذلك أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 32 شخصا، من بينهم 30 إيرانيا وبنجلاديشيين اثنين، وتم حتى الآن العثور على 3 جثث.

يذكر أن الناقلة كانت في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات الغازية، ما يعادل ذلك نحو مليون برميل، تساوي قيمتها 60 مليون دولار، بناء على الأسعار العالمية للنفط الخام.

وقال المسؤولون الصينيون إنهم لم يستطيعوا بعد تحديد سبب الحادث، الذي فتحت إدارة السلامة البحرية الصينية تحقيقا بشأنه.