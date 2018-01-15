مولودية الجزائر يضم بلايلي من آنجيه الفرنسي

تعاقد نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد، مع يوسف بلايلي، لاعب نادي آنجيه الفرنسي.

قالت مصادر مطلعة إن بلايلي، وقع عقدا يربطه بمولودية الجزائر يمتد لـ 30 شهرا، لافتة أن كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي للفريق تنقل إلى فرنسا لجلب وثائق تسريح اللاعب.

كان بلايلي، انضم في سبتمبر الماضي، لآنجيه بعقد يمتد لأربعة مواسم، بعدما ظل بعيدا عن الميادين لعامين للإيقاف جراء تناوله لمواد محظورة.

وعمل اتحاد الجزائر على استعادة لاعبه السابق، لكن يبدو ان محاولاته فشلت في النهاية أمام اصرار جاره وغريمه التقليدي.

يشار أن مولودية الجزائر، يسعى للتعاقد مع لاعب من مالي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية غدا الاثنين، بعدما نجح في ضم المحليين محمد سويبع، واسامة تبي، ويوسف بلايلي.