«الوزراء»: نولي اهتماما كبيرا بتنمية مناطق الصعيد وسيناء

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، مهتمة اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق التي لم تنل اهتمامًا كافيًا في فترات سابقة كالصعيد وسيناء.

وأكد «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «90دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن أى تغيير وزاري هدفه وجود دماء جديدة في بعض القطاعات الحكومية، خاصةً القطاعات التي تحتاج خدمة أفضل، وأسلوب مختلف خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم تركيز الوزراء الجدد على الملفات الأكثر أولوية في وزاراتهم، بالإضافة إلى متابعة واستكمال الملفات في القضايا الخاصة بكل وزارة.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيستمر في العمل كقائم بأعمال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لحين عودته إلى عمله بشكل كامل وطبيعي.

ووافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديل وزاري شمل 4 حقائب وزارية، وتعيين نائبين لوزيري الإسكان والصحة.

وتم تعيين اللواء أبو بكر الجندي، وزيرًا للتنمية المحلية، ورانيا المشاط، وزيرة للسياحة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة، وخالد محمد علي، وزيرًا لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين عاصم الجزار، نائبًا لوزير الإسكان، وطارق محمد أيمن، نائبًا لوزير الصحة.