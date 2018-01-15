مقتل جندي تركي في هجوم لحزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

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ذكرت مصادر أمنية، أن جنديا قتل اليوم الأحد، في هجوم إرهابى لحزب العمال الكردستانى فى ولاية هكارى جنوب شرقى تركيا.

«ومن الحدود العراقية، هاجم ارهابيون من حزب العمال الكردستانى قاعدة عسكرية بمنطقة كوكوركا بالوية»، وفقا لما ذكرته المصادر، التى اشترطت عدم ذكر اسمها بسبب القيود المفروضة على التحدث الى وسائل الاعلام.

وأصيب جندي بجروح في الهجوم، وتوفي بعد ذلك متأثرا بجروحه بمستشفى هكاري الحكومي،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

و أضافت المصادر، أن عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة فى الولاية.

ووفقا للأناضول، «أستأن ف» حزب العمال الكردستانى - الذى ادرجته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى كمنظمة إرهابية - حملته المسلحة ضد تركيا فى يوليو عام 2015.

ومنذ ذلك الحين، كان الحزب مسؤولا عن مقتل أكثر من 1200 من أفراد الأمن والمدنيين الأتراك، بمن فيهم عدد من النساء والأطفال، بحسب الأناضول.