وزير التموين: إنشاء منفذ بيع كبير بمساحة 20 فدانا على غرار سوق العبور

قال علي مصيلحي، وزير التموين، إن قرار كتابة الأسعار على السلع كان قرارًا مهمًا، ولا بد أن يتخذ، مضيفًا أنه سيتم كتابة سعر التكلفة، والجملة، وسعر المستهلك، على السلع قبل خروجها من المصنع، خلال الفترة المقبلة.

وأشار «مصيلحي»، خلال لقائه عبر برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، إلى أنه سيتم عمل برنامج لتنظيم التجارة الداخلية على مستوى كل محافظة، موضحًا: «هنعمل سوق كبير زي سوق العبور، والأسواق الكبرى، بحيث يكون فيه حاجة اسمها منفذ بيع كبير على مساحة 10 أو 20 فدانا».

وتابع: «هيبقى السوق ده مصدر لكافة السلع إنها تيجي وتخزن تخزين سليم، ثم تعرض للبيع بشكل سليم، وبالتالي هنقلل من حلقات التداول»، مضيفًا أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية بجانب الأسواق والمناطق اللوجيستية.

وأكد وزير التموين، أن مكاتب التموين إذا قامت بأداء مهامها على أكمل وجه، لن نسمع عن أى مشكلة تخص البطائق التموينية، وما إلى ذلك.

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